«Обидно за балет»: Данко раскритиковал поведение Волочковой

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Музыканта пленила красота артистки, когда та только начинала карьеру.

Певец Данко раскритиковал современную эстраду, а также прошелся по последним поступкам балерины Анастасии Волочковой. Слова исполнителя приводит издание dni.ru.

Артист признался, что практически не слушает современных исполнителей. И дело даже не в низком качестве музыки. Данко сравнил ее с едой из фастфуда, где много добавок для усиления вкуса. Певец добавил, что в актуальных релизах слишком много компьютерных эффектов, из-за которых «голоса исполнителей звучат неестественно».

Он также вспомнил 90-е, когда артисты пели своими голосами. Данко отметил, что тогда впервые увидел Волочкову, только начавшую карьеру в Мариинском театре. Исполнителя пленила ее красота. Однако сейчас поступки примы вызывают у него недоумение.

«И во что она превратилась? Я не понимаю, почему ей позволяют так себя вести, появляться на публике пьяной. Мне обидно за балет», — считает Данко.

В заключение артист добавил, что не боится ссор с коллегами из-за откровенных заявлений в их адрес. Музыкант всегда готов ответить за свои слова.

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