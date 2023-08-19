Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Исполняющим обязанности руководителя стал вице-президент организации Андрей Терентьев.

Федор Емельяненко принял решение уйти в отставку с поста президента Союза ММА России. Об этом в беседе с ТАСС поделился вице-президент организации Андрей Терентьев.

«Федор подал заявление об отставке. Он снял с себя полномочия. Я стал исполняющим обязанности», — подтвердил расходящиеся по СМИ слухи новый руководитель.

Четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион РФ по боевому самбо был президентом Союза ММА РФ с 2012 по 2018 годы, с самого основания организации. В 2022-м году Емельяненко вновь возглавил Союз.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что амурскую федерацию ММА исключили из Союза смешанных единоборств России.