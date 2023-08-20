Вынесли на руках: Лада Дэнс впервые появилась на публике после ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица дала первый после госпитализации концерт.

Певицу Ладу Дэнс на ее первом после ДТП концерте вынесли на сцену на руках. Видео с выступления певицы в Нижнем Новгороде появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как знаменитость на руках несут из-за кулис двое мужчин. На сцене уже приготовлен высокий барный стул. Певица опирается на него, при этом заметно, что она сильно хромает на левую ногу.

«Ну что, оторвемся? Все-таки День города. Уж простите, что немножко не „дэнс“, но я все равно вас очень сильно люблю», — с юмором обратилась певица к зрителям.

Авария с участием Лады Дэнс произошла в Подмосковье 5 августа, когда она возвращалась с концерта на арендованном автомобиле. С места ДТП певица была доставлена вертолетом в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии. Позднее ее перевезли для лечения и реабилитации в частную клинику в Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лада Дэнс, пострадавшая в ДТП под Подольском, продолжает получать угрозы в свой адрес.