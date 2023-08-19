«Был истинной легендой кино»: Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Ясуловича

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Умерший актер оставил яркое творческое наследие, а его роли стали классикой отечественного кинематографа.

Министр культуры России Ольга Любимова назвала народного артиста РФ Игоря Ясуловича настоящей легендой кино и театральной сцены. Сообщение с соболезнованиями в связи со смертью актера опубликовано в официальном Telegram-канале главы Минкульта.

«С глубоким сожалением узнала о кончине народного артиста Российской Федерации, педагога, актера театра и кино, озвучивания и дубляжа Игоря Ясуловича. Игорь Николаевич был истинной легендой кино и театральной сцены, его мастерство и художественная индивидуальность тронули сердца многих зрителей», — говорится в тексте.

Любимова отметила, что Ясулович оставил яркое творческое наследие, а его роли стали классикой российского кино. Кроме того, актер, по словам министра, внес большой вклад в развитие культур и взрастил новое поколение артистов за годы преподавания.

О смерти 81-летнего Игоря Ясуловича стало известно сегодня. Актер недавно выписался из больницы, куда был госпитализирован 12 июля с предварительным диагнозом тубулоинтерстициальный нефрит (воспаление почек).

Игорь Ясулович — один из самых известных и востребованных актеров советского и российского кинематографа, признанный мастер эпизода. Он снимался с начала 60-х годов, сыграв за это время около 200 ролей. Также Ясулович известен как актер дубляжа, голосом которого говорят герои многих отечественных и зарубежных кинокартин и мультфильмов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в каком фильме Игорь Ясулович сыграл абсолютно обнаженным.