Министр обороны Украины заявил, что готов подать в отставку

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

Читайте нас в: Дзен Новости

Петиция с требованием немедленного увольнения Резникова появилась на фоне коррупционного скандала вокруг закупок продуктов для нужд ВСУ.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что готов подать в отставку. Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

«Подобные решения принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки», — отметил в интервью пока еще действующий министр.

Коррупционный скандал вокруг закупок продуктов для нужд ВСУ начался в феврале 2023 года, сразу нескольким украинским журналистам удалось выяснить, что для армии закупается продовольствие вдвое или втрое дороже.

Тогда на сайте Зеленского появилась петиция с требованием немедленно уволить Алексея Резникова с поста министра обороны. Сейчас также известно, что президент Украины может отправить Резникова в отставку с последующим назначением на должность посла в Великобритании.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Запад мечтает увидеть женщину во главе минобороны Украины.