«Дверь минусанули»: Niletto попал в ДТП в Екатеринбурге

Певец Niletto попал в ДТП в Екатеринбурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Instagram* / niletto_official; 5-tv.ru

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Исполнитель хита «Любимка» приехал в столицу Урала на празднование Дня города.

Певец Niletto (Данила Прытков) попал в ДТП в Екатеринбурге. Видео, где он комментирует ситуацию из салона своего автомобиля, опубликовано в личном блоге исполнителя.

«Дверь минусанули. Нормально двигаемся, по кайфу. День города ЕКБ — опасно двигаться на машинке. Тут серьезное движение», — говорит Niletto в кадре.

Он также показывает машину, на двери и переднем крыле которой видны вмятины и царапины. Подробности аварии певец не сообщает.

По данным E1, Niletto приехал в Екатеринбург для выступления на праздновании 300-летия города. Авария произошла незадолго до концерта рядом с торговым центром «Гринвич». Отмечается, что в аварии никто не пострадал.

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