Эксперт назвала категории россиян, которым повысят пенсию с 1 сентября

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Но сама выплата произойдет не раньше октября.

Часть россиян может рассчитывать на повышение пенсии с 1 сентября, несмотря на то, что официально индексация не предусматривается на федеральном уровне. Об этом изданию «Прайм» сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Преимущественно, по ее словам, речь идет о тех людях, которые закончили свою трудовую деятельность в этом августе, кому установили повышенную группу инвалидности или кому в предстоящем сентябре исполнится 80 лет.

Однако увеличенная пенсия придет уже в новом размере не раньше октября. Помимо этого, если 80 лет исполнится лишь к концу месяца, то выплата придет только в ноябре.

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