Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky, Саша Легкий

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Среди них 19 детей.

Число отравившихся шаурмой во Владимире возросло до 76 человек, среди них 19 детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Причиной отравления, по предварительным данным, стала сальмонелла.

В ночь с 18 на 19 августа во Владимире за помощью врачей обратились 20 человек с подозрениями на острую кишечную инфекцию после употребления в пищу шаурмы. В данный момент госпитализированы 34 человека, в том числе 11 детей. Также известно, что состояние заболевших оценивается как средней степени тяжести.