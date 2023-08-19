Как защититься от кибератак: основные правила безопасности
Для защиты данных следует выбирать сложные пароли и не применять одинаковые на разных ресурсах
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Только в текущем году каждый восьмой подвергся компьютерным атакам. Как не стать жертвой хакеров?
Чаще всего для обмана россиян используют кибератаки или телефонное мошенничество. С начала года в России зафиксировано 6,2 миллиона атак на смартфоны и 23,6 миллиона попыток переходов на фишинговые сайты.
В 2023 году каждый восьмой подвергся компьютерным атакам (12%). Каждый пятый жаловался на локальные угрозы (21%). А почти каждый третий — на звонки с подозрением на мошенничество (29%).
Злоумышленники все чаще используют чат-боты в Telegram для выманивания средств. Например, чат-бот для поиска интимных фотографий или бот для подработки по расшифровке аудиозаписей.
Рекомендации по защите своих данных:
- Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите данные на сомнительных сайтах;
- Выбирайте сложные пароли и не применяйте одинаковые на разных ресурсах;
- Храните пароли не в заметках, а в менеджере паролей;
- Критически относитесь к заманчивым предложениям или пугающим сообщениям в свой адрес;
- Ни в коем случае не переводите кому-то деньги — чаще всего это схема обмана;
- Используйте надежный антивирус и установите «Родительский контроль».