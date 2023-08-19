Ее держали в неволе: в Майами оплакивают смерть Лолиты
Виктория Андреева 2 768 0
В Майами оплакивают смерть косатки Лолиты
Фото: www.globallookpress.com / Kevin Prönnecke
Ей было всего 50 лет. Что произошло?
В Майами оплакивают смерть Лолиты — косатка, пойманная в водах рядом с Вашингтоном последние годы жила в неволе. Об этом сообщает The Washington Post.
Млекопитающее выловили аж в 1970 году. Затем — поместили в местный американский океанариум. Вскоре у Лолиты появились опекуны — люди постоянно навещали ее, подкармливали и следили за ее здоровьем. К сожалению, содержание в неволе дало свой негативный эффект — говорят, если бы не это, косатка могла прожить гораздо дольше.
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