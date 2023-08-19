«Ни с первого, ни со второго»: почему дети не слышат, пока на них не накричат

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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Ребенку может быть трудно или сложно сделать то, о чем его просят. Но как быть?

Почему дети порой не слышат родителей ни с первого ни со второго раза? Почему пока на них не закричишь, они не начинают делать то, что нужно и как это можно исправить? Детский и семейный психолог и автор книг для взрослых и детей Екатерина Кес в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснила, как реагировать родителям в подобной ситуации.

Первая причина

По мнению психолога, ответ прост и лежит на поверхности. Дело в том, что ребенку просто становится страшно, когда на него кричат. Это чувство вызывает у него стресс. Ребенок, конечно же испугается и услышит просьбу или замечание, но сделает то, что нужно не потому что понял и осознал, зачем это делать, не потому что ему нравится это делать и он получает удовольствие от процесса и не потому что это отличный способ хорошо провести время, сделав что-то вместе с родителем. Ребенку придется сделать это, потому что ему просто страшно.

Таким образом, в дальнейшем, дитя будет выполнять просьбы, мотивируясь только страхом. Соответственно, если страха и крика нет, у ребенка в общем-то нет понимания, для чего это делать. И нет глубоко внутреннего мотива.

«Крича на детей, вы таким образом не обучаете их и не помогаете им освоить что-то, с чем они не справляются, что у них не получается, почему они что-то не делают. Может быть, в данной конкретной ситуации вы выполняете задачу через крик, потому что вам проще, потому что ребенку страшно. Он пошел и сделал. Но если посмотреть в масштабе, в долгосрочной перспективе, получается, что его поведение меняться-то особенно не будет», — пояснила психолог.

Вторая причина

Ребенок действительно может не слышать, когда ему что-либо говорят, потому что он очень сильно увлечен и погружен в свое занятие и ему не хочется отвлекаться. Так бывает, когда, например, он смотрит мультики. Даже если ребенок вас слышит, он все же может понимать, не осознавать смысла того, о чем вы просите. В таком случае, вы можете подойти к нему поближе и дотронуться до его плеча или спинки.

Третья причина

Когда взрослые говорят грозно и сердито, у детей это часто внутренне вызывает серьезный протест, особенно, если ваша просьба звучит как приказ: «Я сказала, сделай так, встань! / Пошел сюда / Отнеси туда / Прекрати это». Потому что каждому ребенку важно чувствовать свою значимость и важность. Важно проявлять уважение к ребенку, как к личности, у которой право на свое собственное мнение.

Четвертая причина

Ребенку может быть просто в принципе непонятно, что и зачем вы говорите. Взрослые часто говорят общими фразами: «Веди себя хорошо». А что значит «веди себя хорошо?». Сиди и не вставай с места? Говори шепотом и не кричи? Или не трогай вот эти вещи? Чем более конкретно, четко и понятно вы скажете ребенку, что вы от него хотите, тем легче будет и ему и вам.

Пятая причина

Иногда ребенок намеренно пытается привлечь внимание родителей, пусть оно и негативное. Это связано с тем, что детям буквально, как воздух, необходимо внимание, эмоциональное контакты и эмоциональная связь со взрослыми. Если вашего непосредственного участия в его жизни слишком мало, как и эмоциональной связи, он будет любыми способами пытаться ее привлечь. Даже если он получит негативное внимание в виде крика. Для него — это, пусть и негативное, но внимание.

«Разговаривайте с ним о чем-то, занимайтесь тем, что он любит, что ему интересно. Когда он к вам подходит что-то показать или чем-то поделиться, откладывайте свои дела, смотрите на него внимательно, слушайте его», — отметила Кес.

Шестая причина

Ребенку может быть трудно или сложно сделать то, о чем вы просите. Например, вы просите его убраться в комнате. Он смотрит и не знает, с какой стороны подойти. У него там такие завалы, что он просто пытается всеми силами оттянуть этот момент. Ему страшно подступиться. Здесь тоже надо оценивать возраст ребенка, его возможности и способности, чтобы у вас не было нереалистичных ожиданий. И если вы видите, что он не делает что-то, вы можете предположить, что возможно, просто ему тяжело. Предложите вашу помощь.

Седьмая причина

Может быть так, что ребенок просто ленится или ему слишком интересно заниматься тем, чем он занимается сейчас и он не хочет прекращать делать это. Здесь вы можете проявить свое понимание и эмпатию. Ведь все люди, — и взрослые и дети могут увлечься чем — то, тем более, если это мега интересное.

Как бы там ни было, если ребенок игнорирует или просто не реагирует на ваши просьбы или замечания — это повод просто себе как взрослому человеку задать вопрос «А почему? Что ему сейчас мешает откликнуться?

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