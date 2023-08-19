Прикрылся мочалом и в кадр: при всей харизме Ясулович не боялся откровенных сцен

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актера запомнят, как непревзойденного мастера эпизода, сыгравшего около 200 ролей в кино.

Народный артист РФ Игорь Ясулович, о смерти которого стало известно сегодня, — один из немногих советских актеров, кто побывал в кадре абсолютно голым. Для отечественного кинематографа тех лет подобные сцены были крайней редкостью, поэтому обнажиться перед камерой было для артистов настоящим профессиональным подвигом.

Ясулович при всей его харизме и таланте не постеснялся сняться обнаженным. При этом он не просто мелькнул в кадре голым торсом, а играл сложную сцену в течение нескольких минут, прикрываясь лишь мочалкой. Многие зрители хорошо помнят этот эпизод в комедии Леонида Гайдая «12 стульев» (1971). В нем инженер Щукин в исполнении Ясуловича в результате стечения обстоятельств оказывается в подъезде жилого дома абсолютно голым перед захлопнувшейся дверью квартиры.

Игорь Ясулович не боялся сниматься в откровенных сценах. Кадр из к/ф «12 стульев», реж. Леонид Гайдай, 1971 г.

О смерти 81-летнего Игоря Ясуловича стало известно сегодня. Актер недавно выписался из больницы, куда был госпитализирован 12 июля с предварительным диагнозом тубулоинтерстициальный нефрит (воспаление почек).

Игорь Ясулович — один из самых известных и востребованных актеров советского и российского кинематографа, признанный мастер эпизода. Он снимался с начала 60-х годов, сыграв за это время около 200 ролей. Также Ясулович известен как актер дубляжа, голосом которого говорят герои многих отечественных и зарубежных кинокартин и мультфильмов.

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