А вы заметили? Какие киноляпы в фильме «Любовь и голуби» не сразу можно увидеть

ADME: в фильме «Любовь и голуби» оказалось много нелепых киноляпов

Фото: Кадр из к/ф "Любовь и голуби", реж. Владимир Меньшов, 1984 г.

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В советской комедии нашлись ошибки, которые прошли мимо миллионов зрителей. Какие же?

Читатели портала ADME пересмотрели лучшие советские комедии и обнаружили в них ошибки, которые не сразу попадаются на глаза. Парочка нашлась во всеми любимой картине «Любовь и голуби».

В одном моменте, когда Надя (Нина Дорошина) — жена главного героя Василия (Александр Михайлов) читает письмо от него, она сидит за столом спиной к окну, а в следующем кадре — уже спиной к шкафу.

Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1984 г.

Внимательные зрители также заметили, что в сцене, где все плачут, рубашка на дяде Мите (Сергей Юрский) цвета хаки, а в следующем кадре превращается в клетчатую. Через несколько мгновений снова становится цвета хаки, как и прежде.

Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1984 г.

Несмотря на то, что фильм «Любовь и голуби» зрители знают уже чуть ли не наизусть, эти маленькие погрешности мало кем замечались. После того, как картину полностью отсняли, ее могли не выпустить вообще из-за требований цензоров, которые сделали ленте огромное количество замечаний. Таким образом, режиссеру Владимиру Меньшову чуть ли не пришлось вырезать четверть фильма.

Но Меньшов решительно отказался изменять картину и поэтому его отстранили от работы над фильмом. Таким образом был назначен новый режиссер, который менял ленту, тщательно выполняя требования цензоров.

Фильм «Любовь и голуби» от киностудии «Мосфильм» вышел в широкий прокат 7 января 1985 года.

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