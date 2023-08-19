Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Читайте нас в: Дзен Новости

Актера недавно выписали из больницы.

Умер народный артист РФ Игорь Ясулович. Об этом сообщили в ГИТИСе.

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти двукратного победителя Олимпиады по плаванию Джон Девитт.