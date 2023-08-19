Фото: Кузьмина Татьяна / ТАСС

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Чем теперь занимается бывшая звезда «Песни года»?

Но с 2000 года певица Натальи Ступишина прекратила свою концертную деятельность и погрузилась в заботу о родных. Как теперь живет знаменитая исполнительница хитов «А ты не летчик» и «Осенние цветы», — об этом рассказывает портал utro.ru.

«Я решила заниматься не сценой, а своими близкими — у меня талантливая дочь, замечательный муж-художник, у которого только что прошла выставка в Музее современного искусства. Что же касается пения, то я исполняю романсы, когда встречаюсь друзьями, не более того. По сцене я не скучаю — достаточно много работала в моей жизни», — объяснила певица.

В свое время певица создала на сцене яркий запоминающийся образ Анки-пулеметчицы, с которым она выступала на «Песне года». Это принесло ей огромное колличсетво поклонников.

«Всему свое время, — говорит Ступишина. — Нельзя же вечно прыгать Анкой по сцене! К тому же появились другие песни, другие артисты. Я ушла со сцены, когда пришла пора помогать дочери. Я поняла, что со мной рядом живут талантливые люди, и решила заниматься ими, а не собой. У меня есть маленькая пенсия, но мне этого хватает», — резюмировала Ступишина.

По словам Натальи, ее совсем не обижает, когда кто — то называет ее «Анкой». Это наоборот приятно, поскольку исполнительница считает свой образ очень сильным. Как оказалось, она придумала его сама. Костюмы культового персонажа не сохранились — многие вещи были украдены. Но Наталья Ступишина из — за этого не расстраивается.

«Но значит, они кому-то нужнее, я к этому просто отношусь, — заверила певица. — Для меня это отработанный материал. Сцена для меня — в прошлом», — сказала певица.

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