Фото: ANDRII NESTERENKO / ТАСС

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Что хранили в помещениях?

Взрыв в пригороде Киева оказался связан с пожаром на складе криминалистического центра МВД. Эту информацию подтвердил глава ведомства Игорь Клименко.

Уточнялось, что речь идет о здании, расположенном в непосредственной близости от Киевской окружной дороги. Клименко призвал местных жителей держаться подальше от места ЧП.

Глава украинского МВД добавил, что пока точные причины пожара, приведшего к взрыву, не известны. Однако тут же заметил, что ни о каком прилете речи не идет.

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