Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Бои были ожесточенными. Как удалось вырвать победу?

Армия России разгромила отряд террористов из 150 человек на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны и показали уникальные кадры с передовой.

«Бойцы „Днепра“ дали возможность передовым группам противника, в составе которых были преимущественно наемники, выйти на берег, а затем навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки. Артиллеристы осуществили комбинированное объемное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями», — подчеркивалось в заявлении.

По словам военнослужащих, украинские боевики даже не стали забирать тела погибших. Хотя всегда есть такая возможность.

За секунды: военные РФ разгромили украинских террористов под Белогоровкой

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские СМИ сообщают о взрыве в Киеве.