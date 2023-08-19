Собачники и яжематери: в комментариях Орловой начался сущий ад

В комментариях Орловой начался сущий ад после публикации с ребенком

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / maxgalkinruolgaorlova1311; 5-tv.ru

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В комментариях некоторые подписчики утверждают, что ради ребенка женщине нужно избавиться от собак. Но зоозащитники стали на сторону звезды и начали отвечать «воспитателям». Кто победил в этом споре?

Телеведущая Ольга Орлова развязала настоящую войну. Правда полем битвы стали комментарии под ее постами в личном блоге. Женщина регулярно выкладывает видео со своей маленькой дочерью и собаками. А питомец по кличке Дина и вовсе заботится о девочке, словно она профессиональная няня. Но это приводит в гнев матерей, которые пытаются навязать свои методы воспитания.

Многие пишут, что ребенок может заболеть из-за общения с лучшим другом человека. А кто-то и вовсе считает, что собаки покусают малышку.

«Фу, языком прямо в рот ребенку, собака лижет им свой зад»;

«А вдруг включит собаку и укусит. Нельзя так близко подпускать»;

«Пусть они на улице живут», — написали хейтеры животных.

Но зоозащитники очень быстро забрали инициативу в комментариях в свои руки и ответили яжематерям.

«Укусить можете только вы, ну и вас, за злость»;

«Вас на улицу надо»;

«Какое счастливое детство у девочки. Животные никогда не обидят! Дружба на всю жизнь!» — парировали нападки хейтеров собачники.

Сама же телеведущая точно не собирается воспитывать своего ребенка по советам яжематерей. Их мнение для нее не очень важно. Известно, что Орлова является зоозащитницей и в ее доме живут, как собаки, так и кошки. Причем все животные уживаются друг с другом и ребенком.

В своем крайнем посте телеведущая опубликовала трогательное видео своей дочери с собаками.

«Всем „чистюлям“ посвящается», — подписала кадры Орлова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, навредит ли дочери Орловой частое отсутствие матери.

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