Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; УФСБ России по Луганской Народной Республике; 5-tv.ru

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По версии следствия, женщина занималась преступной деятельностью несколько месяцев. Какое наказание ей грозит?

ФСБ задержала жительницу ЛНР за передачу иностранцам секретных сведений. По версии следствия, женщина занималась преступной деятельностью довольно длительное время.

«В течение года передававшую иностранному государству данные о местах дислокации военнослужащих и техники Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ», — подчеркивалось в заявлении.

В настоящий момент задержанная находится под следствием. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Если ее вина будет доказана, то наказание придется отбывать за решеткой.

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