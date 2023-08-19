Горе у каждого: цыганское проклятие легендарного советского сериала

Фото: Кадр из сериала "Цыган" 1979 г.

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Какая судьба ждала исполнителей главных ролей в сериале про Будулая?

Ровно 43 года назад на советских экранах состоялась премьера четырехсерийного фильма «Цыган». Несмотря на не самых знаменитых исполнителей главных ролей, история о цыгане «Будулае» тут же приобрела статус культовой, однако судьбы актеров после премьеры сериала сложились не лучшим образом.

Михай Волонтир

Исполнитель роли цыгана Будулая был известен еще до съемок в культовом сериале, однако эта популярность не идет ни в какое сравнение со шквалом популярности после выхода «Цыгана» на экраны. Несмотря на сложившуюся карьеру, здоровье Волонтира внезапно пошатнулось — у актера обнаружили сахарный диабет, а после диагностировали рак. Семье актера пришлось продать дом и автомобиль, чтобы оплатить лечение, однако последние месяцы жизни Михай провел в больнице. Он потерял способность самостоятельно двигаться, а 15 сентября 2015 года Волонтира не стало.

Клара Лучко

Актриса, исполнившая роль возлюбленной Будулая, тоже столкнулась с жизненными трудностями. В начале 2000-х ее карьера пошла на спад, Клару перестали звать на крупные интересные роли, а возрастные проблемы со здоровьем давали о себе знать. Закончилось все внезапно и трагично — в марте 2005 года у звезды советского кино оторвался тромб, унесший жизнь актрисы.

Нина Русланова

Судьба Руслановой изначально сложилась нелегко: артистка выросла в детском доме. Несмотря на тяжелую жизнь, Нина и в жизни, и на экране воплощала образ сильной и боевой женщины, которой нипочем любые трудности. Однако, как и остальных актеров сериала, Русланову начали тревожить проблемы со здоровьем, из-за который в 2014 году ей пришлось покинуть кинематограф. Долгие годы актриса боролась с болезнями, перенесла инсульт и неоднократно оказывалась в больнице. Ее жизнь оборвалась в 2021 году. Причиной стал коронавирус.

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