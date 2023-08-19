Новые льготы вступают в силу с 1 сентября: помогаем сэкономить в начале учебного года

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

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Пенсионерам, семьям с детьми и малообеспеченным людям стоит обратить внимание на новые льготы, которые совсем скоро будут введены в законодательство. Совместно с URA.RU подробнее расскажем о том, кто, где и как может воспользоваться льготами.

Москва и Московская область

С 1 сентября 2023 года в Московском транспорте появятся новые возможности бесплатного проезда. Дети-сироты, дети, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, а также дети, состоящие на учете в органах опеки и попечительства Московской области, смогут получить льготу с помощью социальной карты москвича.

Магаданская область и ЯНАО

В Магадане увеличат размер выплат ветеранам труда. Ежемесячная денежная выплата будет заменена социальной выплатой в размере 1242 рублей.

В ЯНАО льготы будут установлены ежемесячные денежные выплаты для отдельных категорий граждан, например, для сотрудников территориальных органов МВД РФ в ЯНАО и Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте, имеющих доход ниже трехкратной величины прожиточного минимума будут выплачивать 15 000 рублей. Выплаты различным категориям граждан будут варьироваться от 15 000 до 250 000 рублей.

Вологодская область

В Вологодской области социальные выплаты получат учителя физики, химии, информатики и математики со стажем от 5 до 25 лет, приехавшие в область из других населенных пунктов. Другие педагоги также получат льготу, однако сумма выплат будет отличаться.

Омская область

В Омске станет бесплатной медицинское обслуживание для родителей, чьи дети находятся в социально-опасном положении. Этой же льготой смогут воспользоваться больные наркоманией, однако не дольше двух месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что профессор-экономист рассказала россиянам о «льготных» путешествиях.