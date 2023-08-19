Жителей юга России предупредили о «турецкой жаре»

Вильфанд предупредил жителей юга РФ о жаре как в Турции

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Какие регионы ждет аномальная жара?

В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прогнозируется аномальная жара до плюс 39 градусов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, это на четыре-шесть градусов выше нормы.

«Везде температура от 33 до 39 градусов. Такая температура по климату соответствует для нынешнего времени года югу Турции», — сказал он РИА Новости.

Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов

Аномальная жара прогнозируется в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, а также Краснодарском, Ставропольском краях. Не обойдет стороной такая погода Калмыкию и все республики Северного Кавказа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на этих выходных в Москве, Екатеринбурге и Пермском крае ожидается до плюс 20 градусов.