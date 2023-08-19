«Было бы совсем плохо»: почему Сергей Соседов в свои 55 все еще живет с мамой

Сергей Соседов объяснил, почему до сих пор живет с мамой

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Критик совсем не жалеет о принятом решении.

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему в 55 лет до сих пор живет с мамой под одной крышей. О мотивах такого решения он поговорил в интервью с Валерией Гай Германикой.

По словам знаменитости, после смерти отца он не решился оставлять мать в одиночестве. Соседов подчеркнул, что родительница нуждается в заботе.

«Сейчас ей, чтобы я отделился, было бы совсем плохо. Мы сейчас именно друг для друга то, что надо, такая вот забота. И она в хорошей форме, несмотря на возраст», — отметил критик.

Соседов подчеркнул, что следит за распорядком дня матери. Он также взял на себя часть домашних обязанностей. Например, критик иногда занимается готовкой.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Соседов поддержал Тимура Хайдарова, назвав его хорошим хирургом. Критик отметил, что к специалисту обращались многие звезды отечественной эстрады. Однако сам он пока не готов ложиться под нож.