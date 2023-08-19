Почему вам могут не перезвонить: главные ошибки при составлении резюме
К резюме стоит добавить примеры удачно завершенных кейсов и проектов
Фото, видео: www.globallookpress.com / photorevolution; 5-tv.ru
Какую информацию о себе нужно обязательно указать и на что следует обратить внимание?
Даже при наличии опыта и необходимых качеств соискателю могут отказать из-за недочетов в резюме. Недостаточно просто рассказать о своих достоинствах — их нужно доказать. Все подробности читайте в материале 5-tv.ru.
Что стоит учесть?
- Прикрепите примеры удачно завершенных кейсов и проектов;
- Критика предыдущего места работы и открытое разочарование в нем тоже негативно повлияют на впечатление о соискателе;
- В резюме стоит рассказывать только о тех трудностях, которые были успешно преодолены.
Многие соискатели составляют общее резюме под все вакансии. Без описания цели и конкретного функционала рекрутеры не поймут, что именно вам предложить.
Девять из десяти резюме содержат орфографические ошибки. И уже только поэтому их авторов не рассматривают как претендентов.
Главные ошибки при составлении резюме
- Понизит шансы получить приглашение и неформальный, клишированный или излишне витиеватый стиль текста;
- Не стоит слишком скромничать или сильно приукрашивать свои способности. Даже если встреча с рекрутером пройдет успешно, трудности начнутся во время работы
- Отсутствие ключевых слов для поиска помешает рекрутерам найти ваше резюме. Однако не следует делать его заметным за счет ярких цветов и креативных шрифтов — воспринимать содержание будет сложно.
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