Лавров: перспективы переговоров РФ с Западом по Украине сейчас отсутствуют

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Глава МИД подчеркнул, что Москва всегда была настроена на мирное разрешение конфликта.

Перспектив переговоров между РФ и Западом по вопросу ситуации на Украине в настоящее время не просматривается. Таким мнением поделился в интервью журналу «Международная жизнь» глава российского МИДа Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что с начала специальной военной операции Россия была настроена на разрешение возникшего конфликта политико-дипломатическим путем. Однако по указанию западных кураторов Украина отказалась от переговоров еще в апреле прошлого года.

«Теперь же в разных городах — то в Копенгагене, то в Джидде — проводятся многосторонние встречи без приглашения российских представителей — в надежде убедить развивающиеся страны поддержать „формулу мира“ Зеленского. Москву при этом обвиняют в „нежелании участвовать в переговорах“, а любые доводы о необходимости учитывать жизненные интересы нашей страны с ходу отметаются», — отметил Лавров.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров представит страну на Генеральной ассамблее ООН в сентябре.