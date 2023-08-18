Бузову раскритиковали за полуголые фото: «Моей кошке „антисекс“ помогал»
Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову за полуголые фото
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Чем так взбудоражила знаменитость фанатов?
Певица Ольга Бузова в любой удобный момент готова похвастаться своей фигурой. Так и в этот раз. Звезда «Дома-2» опубликовала фото и видео в личном блоге, на которых она полуголая загорает на яхте и всячески изгибается.
Подписчики обратили внимание на этот ролик. Хейтеры артистки оставили различные комментарии в адрес исполнительницы. Многие сравнивали ее с мартовской кошкой.
«Моей кошке „антисекс“ помогал в таких случаях. Не очень полезно, но сильный приступ можно снять»;
«О. У меня кошка так делает»;
«Следующее видео, как она по ковру елозит пятой точкой. Брачный период у кошечки», — написали подписчики Бузовой.
Многие в комментариях выдвинули свое мнение по поводу того, что артистке явно не хватает физической близости.
«А как вы думаете, почти два года без секса, еще не так раскорячишься», — написал один из подписчиков звезды «Дома-2».
Ранее Бузова призналась, что последний секс у нее был в 2021 году. Она отмечала, что для это не главное. На первом месте — любовь.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова планирует путешествие на Луну.