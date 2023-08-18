Три человека погибли в результате взрыва в центре Донецка

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В результате инцидента еще пятеро пострадали. Что произошло?

Взрыв прогремел в центре Донецка при проведении ремонтных работ в учебно-образовательном комплексе. Об этом сообщил 5-tv.ru.

В результате инцидента погибли три человека. Еще пять получили ранения. В настоящее время пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работают экстренные службы, они выясняют причину взрыва.

Предварительно, неизвестный объект — это мина, которая дала о себе знать только сейчас. Не исключено, что она оказалась среди городской инфраструктуры из-за обстрелов украинских боевиков, которые ранее получили кассетные боеприпасы от американцев. Ведь известно, что не все эти снаряды взрываются сразу.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией. Это утвердили 123 страны. Среди этих государств нет Украины и США.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очередной обстрел кассетными бомбами унес жизни пяти человек в ДНР.