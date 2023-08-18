Гладков сообщил о сбитом БПЛА над Белгородской областью
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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью украински беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — сообщил он.
Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы посадили силами РЭБ украинский дрон-камикадзе в Курской области. Пострадавших нет.