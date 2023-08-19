🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в этот день можно во многом преуспеть. Но на что следует обратиться внимание каждому из представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 19 августа, энергии будут проявлять себя достаточно активно, чем помогут в различных делах. В субботу можно во многом преуспеть, поэтому распланируйте день заранее. Будьте решительны и настойчивы, отстаивайте свои интересы.

♈ Овны

Повлиять на все не всегда получается. Поэтому иногда стоит позволить тем или иным событиям развиваться самостоятельно. При этом не позволяйте проблемам сбить вас с пути, Овны. Совсем скоро черная полоса закончится, так подсказывает Вселенная.

Космический совет: верьте в успех своего дела.

♉ Тельцы

Принятие себя — это ключ к вашей свободе прямо сейчас. Сегодня прекрасное время для духовных практик. Прислушайтесь к своему телу и душе. Наставник или коуч, на которого вы равняетесь, может направить вас в направлении роста в этот период, Тельцы.

Космический совет: обратите взор внутрь себя.

♊ Близнецы

В субботу не исключены приключения, Близнецы. Дайте себе разрешение следовать своему внутреннему компасу и пойти на риск, на который не решались в прошлом. Говорите «да» заманчивым предложениям. Например, отправьтесь внезапно в ближайший соседний город, прогуляйтесь по неизведанным улицам.

Космический совет: добавьте ярких красок в повседневную жизнь!

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♋ Раки

Доверие — ваша суперсила прямо сейчас. Вы не знаете, куда ведет вас жизнь, но вы верите, что все происходит для вашего блага, Раки. Разрешите себе больше рисковать, слушайте свое сердце. Сделайте то, о чем так давно мечтали!

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.

♌ Львы

Доверьтесь ритму и течению Вселенной, делая этот смелый шаг в неизвестность. Поверьте, что у вас есть мудрость, необходимая для преодоления трудностей, которые потенциально могут встретиться на вашем пути. Самое главное, доверяйте тому, что говорит вам ваша интуиция. Сейчас и в любой момент, Львы.

Космический совет: доверьтесь своей интуиции.

♍ Девы

Что происходит, когда мы принимаем жизнь на ее условиях? Мы растем, расширяемся и превращаемся в ту версию самих себя, которую всегда представляли. Поэтому знайте, Девы, что все, что происходит прямо сейчас, происходит по высшей причине.

Космический совет: пришло время для трансформации в жизни.

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♎ Весы

Ваши старые раны могут неожиданно всплыть на поверхность, Весы. Не стоит впадать в уныние или — лучше сфокусируйтесь на задачах, которые стоят сейчас перед вами. Это также время для откровенных диалогов с близкими. Пора рассказать о том, что у вас на душе.

Космический совет: не позволяйте голосам из прошлого рушить ваше настоящее.

♏ Скорпионы

Уважайте то, что ваш внутренний ландшафт раскрывает вам в данный момент. В то же время дайте себе разрешение быть уязвимыми, Скорпионы. У всех нас есть слабые места, и это нормально. Это также хорошее время, чтобы серьезно и внимательно взглянуть на свои финансы. Разумно ли вы распоряжаетесь деньгами и направляете в нужное русло?

Космический совет: займите сторону наблюдателя сегодня.

♐ Стрельцы

Принимая сегодня различные решения, задавайте себе следующий вопрос: «Благоприятно ли это для меня?» Помните, Стрельцы, что вы заслуживаете финансового и творческого удовлетворения одновременно. Также Вселенная подсказывает — выходные могут принести с собой возможность исследовать неизведанное.

Космический совет: прикоснитесь к своей авантюрной стороне!

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♑ Козероги

Ветер перемен снова дует в вашу сторону, Козероги. Вы можете либо принять их с любовью и открытостью, либо сопротивляться тому, что жизнь предлагает вам в данный момент. Преимущества выбора первого: больше радости, счастья, легкости, яркости. Так чего же тут думать?

Космический совет: вас ждут приятные перемены.

♒ Водолеи

Что, если мы скажем, что совершенство — всего лишь иллюзия, Водолеи? Что, если мы скажем, что секрет вашей свободы заключается в принятии жизни на ее условиях? Может, вам стоит немного изменить свое мировоззрение? Вселенная уже прямо сейчас предлагает вам много радости и красоты. Вы чувствуете, что все складывается для вас. Что вы, наконец, получаете плоды своего труда вместе с признательностью, которую заслуживаете.

Космический совет: удача на вашей стороне.

♊ Рыбы

Вселенная предлагает вам чистый холст, Рыбы. Это ваш шанс раскрасить полотно своей жизни самыми яркими и смелыми красками! Мечтайте и визуализируйте! Представьте себе совершенно новую реальность, в которой вы эмоционально, духовно и финансово процветаете. Что-то подсказывает нам, что у вас есть силы и мужество, необходимые для того, чтобы этого достичь.

Космический совет: вы являетесь автором своей жизни — пишите сценарий!

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