«Стимул для многих»: Алика Смехова подразнила поклонников фото с отдыха в купальнике
Актриса Алика Смехова подразнила поклонников фото с отдыха в купальнике
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Фанаты 55-летней артистки осыпали ее комплиментами по поводу стройной фигуры.
Алика Смехова поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха. Сейчас актриса наслаждается лучами солнца в Испании. Она передала «привет» с моря, позируя в белом бикини.
«Мое утро начинается в этой дикой бухте», — написала 55-летняя артистка в своем личном блоге.
Подписчики актрисы не смогли не отметить, что она выглядит шикарно.
«Прекрасная фигура, красивая женщина, талантливая актриса»;
«Супер фигура»;
«Это стимул для многих»;
«Вы вечно молодая и позитивная», — пишут фолловеры.
Сама Алика Смехова уверена, что выглядеть достойно можно в любом возрасте.
Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Алика Смехова показала себя без одежды и макияжа.