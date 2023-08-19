«Может пробудить азарт»: правильную ли тактику защиты от сталкера выбрала Лада Дэнс

Психолог Корендясева: защита Лады Дэнс от угроз может пробудить у сталкера азарт

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Певицу не оставляет в покое преследователь.

Недавно в прессе начали активно распространяться сообщения о некоем сталкере, который угрожает Ладе Дэнс убийством. Впоследствии выяснилось, что это был отвергнутый поклонник. Психолог Екатерина Корендясева объяснила в беседе изданию «Страсти», как не стать жертвой преследователя.

«В первую очередь, необходимо избегать любого контакта с преследователем. Психика сталкеров работает некорректно, поэтому отказ или любую форму диалога он может воспринять как надежду. Не пытайтесь выстроить с ними диалог как со здоровыми людьми», — пояснила эксперт.

Тем более если учесть, что сталкинг — это все-таки определенная форма психологического насилия.

Однако Лада Дэнс не учла этого, считает специалист. Как известно, команда певицы выдвинула встречные угрозы сталкеру.

«Это может еще больше пробудить в них азарт. Их агрессивная реакция вполне объяснима. Из-за долгого психологического насилия у Дэнс выросли напряжение, уровень тревоги и беспокойства за свою безопасность. Агрессия — закономерный способ самозащиты. Но любая эмоциональная реакция в сторону сталкера — это позитивное подкрепление его поведения», — подытожила Корендясева.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что директор Лады Дэнс грозится показать фото ее преследователя.