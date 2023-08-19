«Здоровье важнее люкса»: Лена Ленина попала в больницу после завтрака на отдыхе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / lenaleninaofficial

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Писательница отведала омлет, а после почувствовала себя плохо.

Писательница Лена Ленина напугала своих подписчиков видеороликом, который она опубликовала в личном блоге. Женщина показала, что лежит под капельницей в больничной палате клиники. Она стала жертвой пищевого отравления. Удивительно, но такая неприятность произошла в элитном отеле на Лазурном берегу в Монако. Ленина подробно рассказала изданию KP.RU, что с ней произошло.

«В клинику меня привезли с острым отравлением, спустя сутки после завтрака в пятизвездочном отеле. Две мои подруги, с которыми я там завтракала, не ели только омлет, так что можно предположить, что виноват он. И моя страсть к люксу, конечно. Знала же, что готовить нужно самой», — призналась постельница.

Из-за отравления Ленина провела всю ночь в уборной. Она не думала о том, чтобы ехать в больницу, но ситуацию в свои руки взяла ее подруга. Она отвезла писательницу в клинику. Уже на месте врачи быстро взяли нужные анализы.

Оказалось, что это и вправду пищевое отравление. Никаких вредных бактерий в организме писательницы не обнаружили. Ленина призналась, что впредь не будет есть омлеты.

«Да и вообще, пора завязывать с общепитом и начинать готовить самой и возить с собой свои контейнеры с полезной и чистой пищей. Здоровье важнее люкса», — заявила писательница.

Ранее 5-tv.ru писал, как Лену Ленину обманул застройщик на Кипре.

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