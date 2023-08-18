Новый этап испытаний макета «Ангары» стартовал на космодроме Восточный

Фото, видео: Михаил Джапаридзе / ТАСС; 5-tv.ru

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Его будут собирать на специальном стенде — особого, «револьверного» типа.

На космодроме Восточный начался следующий этап испытаний макета новейшей ракеты-носителя «Ангара-А5». Блоки трех ступеней и промежуточный отсек доставили в монтажно-испытательный корпус.

Макет будут собирать на специальном стенде — особого, «револьверного» типа. Такой механизм сборки позволяет последовательно присоединять модули, проворачивая агрегат, как барабан револьвера — шаг за шагом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна дата планируемого первого пуска ракеты-носителя «Союз-5», которую разрабатывают в ракетно-космическом центре «Прогресс».

Предполагается, что состоится он в декабре 2025 года. Согласно отчетности, уже в ноябре 2025-го будет завершено строительство «Союза-5».