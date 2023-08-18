Не падайте духом: прогноз Таро на неделю с 21 по 27 августа

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Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 21 по 27 августа.

Основная энергия недели (карта Десятка Пентаклей)

Основная карта — это энергия недели. Именно на нее следует ориентироваться, когда вы принимаете какие-либо решения. Сегодня это Десятка Пентаклей. Эта карта говорит нам об изобилии, о том, что на неделе все будет благоприятно. Деньги будут приходить легко и просто. И вы можете не переживать ни по поводу курса доллара, ни по поводу своих вложений, ни по поводу своих каких-то вкладов или чего угодно инвестиций. То есть вы смело можете заниматься любыми финансовыми вопросами с верой в себя, с доверием к высшим силам и доверием к тому, банку, который ведет ваши финансы.

Очень хорошая карта для того, чтобы заниматься любыми финансовыми вопросами. Деньги будут приходить легко. Можете в минуты каких-то сомнений читать это как мантру, и все будет хорошо. Это неделя для финансов, для бытовых вопросов. Даже если вы не занимаетесь какими-то финансовыми вопросами, то есть вопросы эти остро не стоят сейчас в вашей жизни. В любом случае решение любых бытовых вопросов это благоприятно.

Смело можете заниматься ремонтом, покупкой каких-то элементов декора. Ваш дом одалживать, может быть, кому-то деньги, возвращать деньги, не переживая, что деньги могут не прийти и так далее. То есть это так или иначе, неделя будет посвящена простым бытовым вопросам.

Финансы (карта Восьмерка Жезлов)

Восьмерка Жезлов говорит нам о том, что все цели будут достигнуты. Можете не волноваться. Опять же, повторюсь, можно строить планы, смело размещать объявления, покупать, продавать, строить какие-то планы, планировать отпуск. Все, что касается ваших планов долгосрочных, краткосрочных, все цели будут достигнуты на этой неделе.

Здоровье (карта Восьмерка Кубков)

Что касается здоровья, Восьмерка Кубков говорит о том, что это благоприятное время для того, чтобы удалять какие-то новообразования из вашего организма. Если, например, вы планируете операцию по удалению рака, то неделя хорошей, если вы планируете поставить себе какие-то крупные планы, то неделя плохая. Так или иначе, лучше посвятить время для очищения организма. Для очищения мыслей от всего того, что у вас накопилось.

Сама по себе неделя неплохая, но она говорит, что возможны какие-то снижения иммунитета в глобальном плане, и поэтому лучше не заниматься какими-то излишним нагрузками. То есть если вы, например, планируете увеличить рабочий вес в тренировках лучше, лучше этого не делать, лучше посвятить время расслаблению. Поменьше есть, я рекомендую на этой неделе, потому что организм будет немножко сбой, и лучше его не подвергать, а дополнительной нагрузки. В целом неделя очень благоприятна для длительных процедур.

Личная жизнь (карта Двойка Жезлов)

Что касается личной жизни, Двойка Жезлов говорит нам о том, что ваши отношения выйдут на новый уровень. У вас есть перспективы в тех отношений, которых сейчас есть? Лучше дать шанс, лучше строить планы думать о хорошем, возлагать свою энергию, свои надежды на существующие отношения. Если у вас их нет, то верить в то, что в самое ближайшее время не появится очень благоприятные Карта очень благоприятная.

Совет недели (карта Страшный Суд)

Замечательный прогноз на неделю. Все будет складываться как нужно во всех областях. Общий совет? выпадает старший аркан — Страшный суд. Он говорит нам о необходимости перемен. Здесь я советую перемены. Имеется в виду больше такого, ментально плана. То есть рекомендуется пересмотреть какие-то свои взгляды, пересмотреть свои. Переоценить какие-то вещи. И здесь, может быть, даже немножко опереться на то, что у вас уже есть. То есть это не только благодарность, это еще про то, что вас питает. А питает вас, например, родовая сила, питает ваш дом, то, на чем вы стоите. Карты рекомендуют вспомнить о том, что у вас есть вещи на которые вы можете рассчитывать всегда.

Карта Страшный суд — это карта изменений. Она говорит о том, что вот все, что у вас есть нужно, все хорошо. Но нужно взять и понять, вы с этим совсем дальше пойдете или не пойдете. Карты рекомендуют идти на новый уровень.