Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Кроме того, в список включены 15 граждан.

Канада ввела санкции против трех московских судов — Мосгорсуда, Басманного районного суда и Хамовнического районного суда. Об этом сообщает МИД страны.

Кроме того, ограничения введены против 15 граждан России.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США планируют ввести санкции против Турции, которая якобы помогает России обходить введенные ограничения.