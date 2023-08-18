В КНДР заявили о нарушении воздушного пространства страны самолетами США

Фото: www.globallookpress.com / Lin Hong

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Что делали американские самолеты у границ другой страны?

Истребители КНДР сопроводили разведывательные самолеты США, вторгшиеся в воздушное пространство страны. Об этом заявили в Генштабе страны.

Уточняется, что американский самолет 17 августа вторгся в экономическую зону КНДР на глубину порядка 14 километров в районе, расположенном в 520 километрах от порта Вонсан. На это было принято решение поднять истребители. После чего разведчик США скрылся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации Генштаба РФ, стратегическая бомбардировочная авиация США усилила свою деятельность у границ России и Китая.