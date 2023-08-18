Челябинского маньяка везут в Москву, чтобы проверить на вменяемость

Фото: Ахметов Вадим / ТАСС

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Мужчина обвиняется в том, что 14 лет держал женщину в плену, а также в убийстве и изнасиловании.

Маньяк из Челябинска, который 14 лет держал в плену похищенную им женщину, приедет в Москву на медицинское освидетельствование. От этом с ссылкой на свои источники сообщает URA.RU.

По данным издания, в Москве Владимиру Ческидову проведут психиатрическую экспертизу и проверят на вменяемость, и сделают максимум экспертиз, чтобы «после не проводить их повторно». Планируемое заседание о смягчении меры пресечения, которое подала защита, будет отложено.

Ческидова, которого задержали в конце июля этого года, обвиняют в изнасиловании, убийстве и похищении человека. По версии следствия, в 2009 году он похитил девушку и закрыл в своем доме, периодически насилуя и избивая ее. Жертве удалось сбежать только спустя 14 лет и рассказать свою страшную историю правоохранителям. Кроме того, во дворе дома обвиняемого были найдены останки человека, личность которого до сих пор выясняется.

Стоит отметить, что Ческидов сознался во всех преступлениях, кроме инкриминируемого ему изнасилования.

Ранее 5-tv.ru писал, что в истории челябинского маньяка появилась новая версия.