Хозяев собак предупредили об опасности выгула питомцев у водоемов

Фото: www.globallookpress.com / Peter Faber

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Кинолог перечислил правила, которые необходимо строго соблюдать на прогулке с четвероногими друзьями.

Нередко у различных водоемов можно встретить людей, отдыхающих с питомцами. Собаки и сами рады. То и дело порываются в воду охладиться. А если четвероногого одолела жажда? Можно ли ее утолить, напившись из пруда или речки? Основные правила безопасности перечислил кинолог и президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев изданию KP.RU.

Кинолог, в первую очередь, советует помнить о том, что питомцу необходимо строго запрещать пить воду из водоема. Важно также не позволять собаке долгое время гулять под открытым солнцем и не пускать ее плавать в места с сильным течением, поскольку это крайне опасно.

Лучше приобрести для четвероногого специальный охлаждающий коврик или стараться сидеть с ним в тени. Огромную опасность также в камышах и высокой траве для питомца могут представлять дикие животные, которые могут быть переносчиками опасных инфекций.

После купания в природных водоемах собаку важно тщательно мыть. Если питомцу внезапно станет плохо, необходимо сразу обратиться к ветеринару.

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