ФК «Ахмат» возглавил помощник Черчесова по сборной РФ Ромащенко

Фото: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander

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Контракт с ним заключен на три года.

На пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат» назначен Мирослав Ромащенко. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале грозненского ФК.

Уточняется, что контракт с ним заключен на три года. В помощниках числятся Андрей Сосницкий, Роберт Евдокимов, Александр Гончаров и Вадим Архидьяконских.

К слову, Мирослав Ромащенко был помощником в штабе бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова.

Несколько дней назад, 15 августа, в футбольном клубе «Ахмат» объявили об увольнении главного тренера Сергея Ташуева. Клуб поблагодарил наставника за время совместной работы и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Стороны достигли соглашения о расторжении трудового договора единогласно.

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