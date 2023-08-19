Горечь любви и борьба за сына: как Елена Сафонова повторила свою киносудьбу

Фото: www.globallookpress.com / Mikola Gnisyuk

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Звезда фильма «Зимняя вишня» пережила немало испытаний, с которыми когда-то встретилась и ее культовая героиня.

Советская актриса Елена Сафонова стала известна после культовой роли в фильме «Зимняя вишня», но даже не предполагала, что фактически повторит судьбу своей героини.

В картине актрисе досталась роль матери-одиночки, которая влюбилась в женатого мужчину и всего лишь хотела счастья, только никак не могла его получить.

А в реальной жизни Сафонова была замужем, правда, не по любви. Накануне свадьбы она поняла, что не любит жениха — Виталия Юшкова. Однако они смогли прожить в браке шесть лет.

После развода Сафонова стала встречаться не только с холостыми, но и с женатыми. Одним из таких ее кавалеров был бизнесмен Ваче Мартиросян, от которого актриса родила сына. Правда, мужчина все же вернулся к жене.

В 90-х Сафонова вышла замуж за француза Самюэля Лабарта, с которым познакомилась на съемках фильма. От него артистка тоже родила сына, однако дальше семейная жизнь не задалась. Муж требовал, чтобы она бросила кино и посвятила себя семье, а Сафонова была с этим категорически не согласна. По законам Франции, мать-иностранка не могла после развода увозить из страны ребенка, пока он не достигнет совершеннолетия. Сафонова вернулась в Россию в одиночестве.

«Мне для счастья нужно немного. Я должна побывать во Франции и увидеться сыном», — говорила она потом.

Когда сын вырос, он смог беспрепятственно общаться с ней. Сейчас Сафонова почти не снимается в кино и живет размеренной жизнью.

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