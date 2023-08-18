«Звучало немного грубовато»: почему Анита Цой решила сменить имя

Анита Цой рассказала, что в 45 лет официально сменила имя

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Изначально знаменитость звали Анной. Что заставило ее пойти на перемены?

Имя Анита у певицы Аниты Цой появилось еще в молодости, когда она работала вожатой в лагере — уже тогда будущая звезда решилась на изменения. Об этом сообщает издание utro.ru.

«Дети, которым я преподавала брейк-данс, называли меня Анитой. И когда я готовилась начинать карьеру на сцене, вспомнила про Аниту. И поняла, что это имя мне подходит. Ведь Анна Цой звучало немного грубовато», — говорит знаменитость.

В 45 лет звезда даже официально сменила имя в паспорте. Таким образом во всех документах она стала Анитой Цой.

«Анита в моем представлении — более молодая, более энергичная, яркая, харизматичная. А Анна — сдержанная, холодная, царственная», — пояснила исполнительница.

Цой же артистка стала, выйдя замуж за Сергея Цоя и взяв его фамилию. А ее настоящие имя и фамилия — Анна Ким.

По признанию певицы, мать мечтала дать ей имя французской революционерки Аннет Ривьер из романа «Очарованная душа». Однако в паспортном столе ей категорически запретили нарекать девочку именем иностранного происхождения.

«Так я стала Анной, и крещена я была тоже как Анна», — подытожила Цой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анита Цой отказалась вызволять брата из тюрьмы.