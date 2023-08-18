Мосгорсуд ликвидировал «Сахаровский центр»* по иску Минюста

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Ее исключат из государственного реестра юридических лиц.

«Сахаровский центр»* ликвидирован по иску Минюста. Такое решение принял Московский городской суд, передает источник 5-tv.ru.

Таким образом, она будет исключена из государственного реестра юридических лиц.

Известно, что Минюст проводит несколько проверок в отношении организации с января 2020-го по декабря текущего года. В результате были выявлены нарушения: проведение мероприятий в регионах без отделений там, размещение материалов без маркировки иноагента, а также несоответствие учредительных документов законодательству РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мещанский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Илью Варламова** за несоблюдение закона об иностранных агентах.

* — Региональная общественная организация «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» («Сахаровский центр») включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** — признан в РФ иноагентом.