«Ушел на взлете»: каким актера Юрия Демича запомнили его коллеги

Оператор Астахов: Юрий Демич умер в молодости, но мог стать великим актером

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Актер мог достичь огромных высот в кино, но ушел из жизни в 42 года.

В пятницу, 18 августа, заслуженному артисту РСФСР, актеру театра и кино Юрию Демичу исполнилось бы 75 лет. Юрий ушел из жизни на взлете своего творчества. Название картины 1982 года «Смерть на взлете», в котором актер сыграл ученого, оказалось для него пророческим.

Оператор Сергей Астахов, известный по таким фильмам, как «Брат», «Брат-2» и «Война», поделился воспоминаниями об артисте. Об этом сообщает издание «МК».

По словам Астахова, они с Юрием не были «закадычными» друзьями, а просто поддерживали хорошие отношения: вместе смеялись и шутили. Они познакомились на съемках фильмов «Прорыв» и «Духов день».

«Когда съемки „Духова дня“ заканчивались, он ушел, попрощался, закрыл дверь, но вдруг появился и произнес напоследок анекдот. Рассказал, сам засмеялся и исчез», — вспоминает оператор.

На съемках Демич был настоящим профессионалом и четко выполнял требования оператора. В кадре ему всегда удавалось выглядеть естественно и органично.

«Я считаю его очень хорошим актером. С ним очень приятно было работать. Как оператор, я не так много даю поправок, но было видно: даешь ему поправки — он их исполняет, я видел его реакцию на режиссера, дающего ему задания», — отметил Астахов.

Также оператор объяснил, почему именно Демича выбрали на роль замначальника Ленметростроя в фильме «Прорыв». Дело в том, что Сергей и Юрий разделяли нелюбовь к комсомольским работникам, а Демич был очень обаятельным актером, обладающим тонким психологизмом.

«Персонаж с двойным дном. Режиссер шел от обратного — слащавость должна была быть отрицательной, — пояснил Сергей.

При этом сам Демич уверял, что не сможет сыграть негодяя.

«Я сразу разрушаю образ „гниды“ — стоит только улыбнуться», — говорил актер.

По мнению Астахова, судьба Юрия Демича могла сложиться по-другому, и они могли стать лучшими друзьями.

«Он меня старше был на пять лет. Поколение послевоенное — так что не было особой границы между нами. Он все-таки умер молодым. А так мог бы стать великим актером», — предположил Сергей.

Юрий Демчин запомнился зрителям спектаклями «Прошлым летом в Чулимске», «Три мешка сорной пшеницы», «Тихий Дон», «На дне» и «Энергичные люди». Его блистательные роли в фильмах «Первые радости», «Выйти замуж за капитана» и «Духов день» восхищают своей глубиной и талантом.

Актер умер 24 декабря 1990 года. Ему внезапно тало плохо, началось сильное кровотечение. Врачам спасти артиста не удалось.

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