Сыгравший Буратино актер раскрыл сумму гонорара за легендарную роль

Фото: Кадр из к/ф "Приключения буратино", реж. Леонид Нечаев, 1976 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

О чем договорился режиссер со звездой и все ли вообще заплатили?

Актер и режиссер Дмитрий Иосифов, подаривший детство многим советским и российским детям своей ролью в экранизации сказки Алексея Толстого о золотом ключике, рассказал о крупном заработке, который ему принесло участие в съемках.

«Дядя Леня Нечаев выбил мне персональную ставку, у меня была самая высокая детская зарплата на тот момент — 100 рублей в месяц. Я получил 600 рублей за сами съемки, и еще 600 мне выплатили постановочных. Итого 1 тысяча 200 рублей», — вспоминает Иосифов в интервью с aif.ru.

Картина вышла на экраны в 1975 году. Средняя зарплата тогда составляла 145 рублей в месяц, а значит гонорар за роль Буратино был равен практически 70% годовой зарплаты советского гражданина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивлеевой пришлось извиняться за выпуск шоу с поеданием зверька.