Бывшему топ-менеджеру «Рольфа» Кайро запросили девять лет колонии

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Л

Читайте нас в: Дзен Новости

Дело против него было возбуждено еще в 2019 году.

Бывшего главу департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро просят приговорить к девяти годам колонии. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала Черемушкинского суда Москвы.

Кроме того, госовбинитель запросил в отношении обвиняемого штраф в размере 500 тысяч рублей.

В 2019 году в отношении руководства крупного автодилера «Рольф»: основателя Сергея Петрова и менеджеров Татьяны Луковецкой, Анатолия Кайро и Георгия Кафкалия возбудили уголовное дело. Следствие считает, что в 2014 году основатель компании и его коллеги незаконно перевели за рубеж четыре миллиарда рублей.

Свою вину Кайро не признает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк», будут судить еще за три убийства.