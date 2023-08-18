Город в Канаде эвакуируют из-за приближения лесных пожаров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chuck Stoody; 5-tv.ru

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Так, 20 тысяч человек получили предписания покинуть свои дома.

Из-за лесных пожаров на севере Канады эвакуируют целый город. Так, 20 тысяч человек получили предписания покинуть свои дома.

Для их спасения в зону бедствия власти направляют автобусы и самолеты. Уже выстроились гигантские пробки на выездах из города.

Специалисты говорят, что при отсутствии осадков и при таком ветре, как сейчас, огонь уже к выходным доберется до жилых домов. На окраинах города — красное зарево от бушующих пожаров, а жители тем временем задыхаются от едкого дыма.

Ранее 5-tv.ru писал, что испанский остров Тенерифе охвачен огнем. Сотни человек эвакуировали из зоны бедствия, но пламя все ближе подступает к густонаселенным районам.

Чтобы выбраться, оставшимся придется ехать по дорогам, которые уже охвачены пламенем. Стихия уничтожила почти 2000 гектаров леса.