Костюм шаурмы ушел с молотка за 1,1 миллиона рублей

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Необычную одежу создали креативные дизайнеры по заказу провинции Альберта.

На государственном онлайн-аукционе Канады был продан наряд, состоящий из искусственного лаваша, мяса, помидоров, лука и листьев салата, который изначально создавался дизайнерами по заказу провинции Альберта, для социальной рекламы о правилах дорожного движения, сообщает The Guardian. Вскоре костюм был отправлен на хранение, а позже выставлен на аукционе.

Приобрел гигантскую шаурму за 16 025 канадских долларов (1,133 миллиона рублей — Прим. ред.) владелец ресторана PrimeTime Donair and Poutine Адиль Асим, который утверждает, что купил костюм из-за листьев салата, которые являются неотъемлемой частью его рецепта.

«Мы включились в гонку, чтобы забрать костюм донера, и решили идти до конца из-за людей, которые делали ставки против нас. Несколько кафе, продающих донеры в Приморских провинциях, дали интервью СМИ и сказали, что, если бы они купили костюм, то салат бы убрали», — утверждает Асим

Кроме того, владелец ресторана признался, что сам является большим поклонником шаурмы, которую он ест уже 40 лет, 18 из которых Асим занят ее приготовлением.

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