Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
В Запорожье прогремели взрывы
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Прежде там была объявлена воздушная тревога.
Взрывы прогремели в подконтрольному Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские телеканалы и издания.
Кроме того, сегодня сирены звучали в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
При этом от Минобороны России официальной информации по этому поводу не поступало.
Российские войска начали наносить удары по военным объектам, а также связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории Харьковской области на Украине прогремели взрывы.