Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Они рассказали настоящую правду о положении боевиков в зоне спецоперации.

Американские наемники, находящиеся на стороне боевиков киевского режима, признали мощь российской армии, а также профессионализм военнослужащих. Об этом пишет ABC News.

Один из наемников также признал огромные потери в рядах при столкновении с российскими бойцами. Так, они потеряли около 85% всего состава, попав в засаду. Другой американец рассказал, что их бросали в наступлении без подготовки.

«Мы потеряли три Leopard за один день, потому что им просто приказали ехать по минному полю», — рассказал один из наемников ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные при помощи тяжелого вооружения уничтожили основную группировку боевиков киевского режима в Урожайном.