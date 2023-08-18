Тибетский гороскоп характеров: как предсказать будущее человека по году рождения

Фото: www.globallookpress.com / Science Museum

Данный метод помогает обрести точное понимание своей личности и ее связи с миром.

Тибетский гороскоп характера является самым надежным и достоверным методом определения характера и особенностей личности человека. Он основывается на богатой тибетской культуре и древнем философском знании.

Изучив этот гороскоп, можно обрести точное понимание своей личности, ее связи с миром и окружающей действительностью, передает портал Rsute.ru.

Новая луна

Годы рождения: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997

Люди, родившиеся под созвездием Луны, обладают неординарным характером. Они могут быть противоречивы, демонстрируя то ласковое и отзывчивое отношение, то превращаясь в высокомерных собеседников. Выделяются среди всех других такие личности своим уникальным умением любить.

Жаркое Солнце

Годы рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998

Как Солнце одаривает нас светом и теплом, так и личности, родившиеся в это время, радуют своим теплым приятным настроением. Эти люди — прирожденные оптимисты по своей натуре.

Они отличаются верностью и заботливостью. Эти личности всегда создают уют и излучают тепло, как Солнце.

В их мире нет места для вражды, такие люди категорически не могут мириться с подавлением и зависимостью от других. Поэтому они очень свободолюбивы.

Яркий воздушный змей

Год рождения: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

Люди, которые появились на свет в этот период, парят над Землей и собирают вокруг себя позитив, порождая вдохновение. Им свойственно наслаждаться своим миром.

Змеи стремятся к счастью и насыщенной интересной жизни. Характер этих личностей переменчив сродни ветру.

Они могут менять свои взгляды и поведение в зависимости от обстоятельств. Поэтому им необходимо учиться стабильности.

Кобра

Годы рождения: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Кобра возвышается над остальными созданиями и считается царицей природы. Люди, родившиеся в год этого знака, с детства являются настоящими философами.

Они сразу тонко чувствуют, что рождены для высшей цели, и исполняют свою миссию в этом мире. Родившиеся под этим знаком любят советовать, делиться мудростью и помогать окружающим так сильно, что могут забыть о себе.

Хранитель огня

Годы рождения: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

Как говорится в пословице, на огонь можно смотреть бесконечно. Он дает свет, безопасность, тепло и покой.

Индивиды, рожденные под этим знаком, способны разрядить даже самую напряженную обстановку. Они обладают удивительным спокойствием, отлично умеют утешать и понимать других людей, проявляя при этом кристальную честность и нравственность. Но, порой, они могут оказаться слишком закрытыми.

Источник чистой воды

Годы рождения: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003

Люди, появившиеся на свет в эти годы, великодушны и добры. Они всегда сохраняют детскую наивность.

Так, они постоянно радуются мелочам и любят делиться радостью с окружающими. Их интуиция представляет огромную ценность.

Им еще предстоит научиться правильно ее использовать, остерегаясь вовлечения в конфликты. Кроме того, им необходимо учиться окружать себя лишь добросердечными людьми.

Нефритовая колонна

Годы рождения: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

Личности, созидающие в себе дух Нефритовой крепости, отличаются уравновешенностью, утонченностью манер и аристократизмом. При этом их семейное положение и образование в сущности не имеют никакого значения.

Они предназначены для интеллектуального труда и, как правило, занимают высокие посты. Моментами они могут быть явно прямы и неуступчивы.

Металлический гонг

Год рождения: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Это люди, отличающиеся рыцарскими качествами: они неумолимо идут к поставленным целям, всегда искренны с собой и другими. Отличаются благородством.

За их стойким образом прячется глубокая чувствительность и уязвимость, которую они маскируют оптимизмом и бесстрашием. Им предстоит научиться расслабляться и не брать на себя слишком много обязанностей.

Озерная черепаха

Годы рождения: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Озерные черепахи весьма прагматичны, честны и очень мудры. Эти люди — прекрасные советчики и мастера слова.

Им свойственно быть объективными, хотя внешне они могут выглядеть растерянными и инертными. Это только видимость, потому что этот знак очень осторожен и взвешен в каждом шаге.

Кожаный браслет

Годы рождения: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Эти личности тяготеют к мистике и эзотерике. Не любят одиночество и постоянно ищут новых знакомств и компаний.

Будучи глубокими личностями, они всегда погружены в себя, однако при контакте с другими резко и легко становятся коммуникабельными. Они миролюбивы и не склонны к конфликтам, несмотря на то, что порой им трудно выражать свое мнение.

Черный буйвол

Годы рождения: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Эти личности ярки и обладают сильным и решительным характером. Такие люди имеют ясное представление о своих целях.

Буйволы прямолинейны в высказываниях и не боятся говорить правду в лицо. Со своими близкими они могут быть ранимы.

Свою добрую душу они открывают только им. Они обладают очень большой привлекательностью и притягивают к себе, словно магнит.

Монах в сопровождении обезьяны

Годы рождения: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999

Родившиеся под этим знаком являются обладателями богатого воображения, они склонны к творчеству и имеют легкий нрав. Эти личности весьма щедры, заботливы и преданы — для них очень ценна семья.

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